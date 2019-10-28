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Федерер снялся с «Мастерса» в Париже

Федерер снялся с «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер принял решение сняться с турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция), сообщает пресс-служба соревнований. Вчера, 27 октября, швейцарец стал победителем домашнего турнира в Базеле (Швейцария), обыграв в финале австралийца Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:2.

После игры Роджер признался, что ещё не знает, стоит ли ему выступать в столице Франции. Уроженец Базеля обсудил ситуацию с командой и сегодня объявил о решении.

Роджер, получивший в Париже третий номер посева, во втором круге должен был сыграть с победителем противостояния Николоз Басилашвили (Грузия) — Раду Албот (Молдавия).

В 2018 году чемпионом этих соревнований стал россиянин Карен Хачанов.

Федерер обошёл Медведева в чемпионской гонке ATP, Хачанов — 16-й
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