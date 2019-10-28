Тренер Надаля рассказал, почему Рафа неудачно выступает на «Мастерсе» в Париже

Карлос Мойя, тренер второй ракетки мира Рафаэля Надаля, рассказал о подготовке теннисиста к турниру серии «Мастерс» в Париже.



«Рафа с каждым днём играет всё лучше. Корт в Париже быстрый, он не даёт тебе много времени среагировать при отскоке, поэтому всё, что остаётся, — быть агрессивным. На протяжении последних дней мы тренировались именно в агрессивном режиме.



У Рафаэля была свадьба, и этим подготовка к турниру, конечно же, отличалась. Впрочем, ему удалось отдохнуть, а это главное. Он прекрасно провёл время в день своей свадьбы, после чего сразу же вернулся к тренировкам. Фактически через два дня после бракосочетания он уже был на корте.



Почему Надаль ранее был не так успешен на турнире в Париже? Думаю, это связано с тем, что турнир проходит в конце сезона, когда его организм уже истощён. По крайней мере так было в те годы, пока я работаю в его команде», — цитирует Мойю официальный сайт АТР.

Надаль ответил журналисту, сказавшему, что Рафаэлю не везёт в Париже