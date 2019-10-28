Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Федерер объяснил слёзы на церемонии награждения турнира в Базеле

Федерер объяснил слёзы на церемонии награждения турнира в Базеле
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал свою эмоциональную речь после победного финала соревнований в Базеле (Швейцария).

«После финала меня захлестнули эмоции. Каждая победа, каждый титул имеет для меня огромное значение, поэтому я стараюсь максимально насладиться ими. Я всегда думаю о том, сколько работы было проделано ради этого, сколько труда вложено.

Знаете, люди считают, что я могу проводить такие турниры просто по своему желанию. Это не так. За такими неделями всегда стоит большой труд. Не нужно забывать и о том факте, что я воспитываю детей. Хотя это приятная забота», — цитирует Федерера пресс-служба АТР.

В решающем матче соревнований в Базеле Роджер в двух партиях обыграл австралийца Алекса де Минора — 6:2, 6:2.

Федерер снялся с «Мастерса» в Париже
Федерер обошёл Медведева в чемпионской гонке ATP, Хачанов — 16-й
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019