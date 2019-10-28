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Федерер прокомментировал решение сняться с «Мастерса» в Париже

Федерер прокомментировал решение сняться с «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал решение отказаться от выступления на турнире серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция). Соревнования начнутся сегодня, 28 октября.

«Я невероятно расстроен в связи с тем, что вынужден сняться с „Мастерса“ в Париже. Я хочу выступать в ATP-туре как можно дольше, поэтому вынужден идти на такие меры. Я прошу прощения у французских болельщиков. Увидимся в следующем году на «Ролан Гаррос», — цитирует Федерера официальный сайт соревнований.

Директор турнира в Париже Ги Форже так отреагировал на решение Федерера: «Я крайне разочарован тем, что он снялся. Особенно жаль болельщиков. Несмотря на это известие, турнир в Париже обещает быть очень увлекательным. Ставки высоки, ведь на кону последние путёвки на Итоговый чемпионат ATP. Также продолжается борьба за первую строчку рейтинга по итогам сезона».

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