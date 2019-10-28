Де Минор: любой мяч дальше, чем в метре от задней линии, для Федерера короткий

Австралиец Алекс де Минор прокомментировал финальный матч соревнований в Базеле (Швейцария), в котором он проиграл Роджеру Федереру со счётом 2:6, 2:6.
«Роджер играет таким образом, что ты постоянно находишься под давлением. Любой мяч дальше, чем в метре от задней линии, для Федерера короткий. Сполна ощутил это на себе. Тем не менее не могу дождаться возможности снова выйти на корт против него.
Я счастлив. Для меня это невероятный опыт, который поможет мне в дальнейшем. Очень рад, что моя работа и работа моей команды окупается», — цитирует де Минора официальный сайт АТР.
На этой неделе 20-летний австралиец дебютировал в топ-20 рейтинга ATP. В настоящее время Алекс — 18-я ракетка мира.
Уже завтра, 29 октября, де Минор стартует на «Мастерсе» в Париже (Франция). Его первым соперником станет серб Ласло Джере.
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