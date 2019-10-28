Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Свитолина: это был один из самых длинных тай-брейков в моей карьере

Свитолина: это был один из самых длинных тай-брейков в моей карьере
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала успешный старт на Итоговом турнире WTA. В двух партиях она обыграла чешку Каролину Плишкову — 7:6 (14:12), 6:4.

«О, это был один из самых длинных тай-брейков в моей карьере. Я просто боролась за каждое очко и не думала о счёте. Всё равно получилось немного затянуто.

Подача Каролины? Я готовилась к ней, пыталась реагировать быстро. Учитывая корт, на приёме нужно играть значительно побыстрее. Впрочем, многое из того, что я запланировала, удалось сегодня воплотить в жизнь.

WTA Finals — это большой турнир для меня. Очень рада быть здесь и играть с такими соперницами. Для меня большая честь — быть в числе восьмёрки лучших, однако я понимаю, что повторить моё прошлогоднее достижение будет сложно», — заявила Элина в послематчевом интервью.

Свитолина начала защиту титула на Итоговом чемпионате победой над Плишковой
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019