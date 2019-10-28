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Барти назвала завершение года в качестве 1-й ракетки мира «маленьким событием»

Барти назвала завершение года в качестве 1-й ракетки мира «маленьким событием»
Теннис / WTA 0

Победительница Открытого чемпионата Франции Эшли Барти прокомментировала тот факт, что завершит 2019 год во главе мирового рейтинга WTA.

«Это, конечно, не то, на что я рассчитывала в начале сезона. Сейчас же я хочу как можно лучше сыграть на Итоговом турнире, после чего уже отпраздновать это маленькое событие.

В целом это круто для меня и для всей моей команды. Я разделяю свой успех с ними, ведь только совместными усилиями можно было прийти к этому. В моей команде невероятные люди, поэтому это скорее даже больше их заслуга, чем моя», — цитирует Барти официальный сайт WTA.

В 2019 году австралийская теннисистка выиграла 55 матчей из 77 проведённых. В её активе три завоёванных трофея: в Бирмингеме, Майами и на «Ролан Гаррос».

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