Барти назвала завершение года в качестве 1-й ракетки мира «маленьким событием»
Победительница Открытого чемпионата Франции Эшли Барти прокомментировала тот факт, что завершит 2019 год во главе мирового рейтинга WTA.
«Это, конечно, не то, на что я рассчитывала в начале сезона. Сейчас же я хочу как можно лучше сыграть на Итоговом турнире, после чего уже отпраздновать это маленькое событие.
В целом это круто для меня и для всей моей команды. Я разделяю свой успех с ними, ведь только совместными усилиями можно было прийти к этому. В моей команде невероятные люди, поэтому это скорее даже больше их заслуга, чем моя», — цитирует Барти официальный сайт WTA.
В 2019 году австралийская теннисистка выиграла 55 матчей из 77 проведённых. В её активе три завоёванных трофея: в Бирмингеме, Майами и на «Ролан Гаррос».
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