Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Осака: отец меня раздражает

Осака: отец меня раздражает
Теннис / WTA 0

Японская теннисистка Наоми Осака оценила возможность дальнейшего сотрудничества с тренером Леонардом Франсуа, который является её отцом. Он работает с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» на Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай). В стартовом матче Наоми одолела чешку Петру Квитову со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4.

«Он меня раздражает. Боже мой! Вы слышали, как он общался со мной на корте? Не могу в это поверить. Он выбегает со скамейки и говорит: „Будь спокойной“. Вот и всё. Он ничего не говорит о тактике. Я была просто в бешенстве.

Не думаю, что отцу нравится смотреть за моей игрой вживую. Все знают, что обычно он просто прогуливается и изредка смотрит на экран. Он позволяет мне играть так, как мне нравится. Но мне нужна структура. Если я всё буду делать по-своему, то мне потребуется совет или указание, не так ли?» — приводит слова Осаки ASAP Sports.

«Я правда так плохо выгляжу?» Осаке не понравилось её фото на Итоговом турнире
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019