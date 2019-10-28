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Федерер пояснил, почему игроки с мощной подачей — страх любого директора турнира

Федерер пояснил, почему игроки с мощной подачей — страх любого директора турнира
Теннис / ATP 0

Третья ракетка мира из Швейцарии Роджер Федерер рассказал о своём отношении к теннисистам, главным оружием которых является мощная подача.

«Мне нравится смотреть матчи таких парней. К примеру Опелки. Это похоже на пенальти. Когда он подаёт, ты думаешь в основном одно: «Выполнит ли он эйс?»

Такие ребята — страх директоров турниров, ведь они могут оформить сенсацию, обыграть кого угодно. Но я люблю и уважаю таких теннисистов. Тот же Опелка — это не только подача, что он и доказал в полуфинальном матче Базеля. Рейлли действительно впечатлил меня», — цитирует Федерера Tennis World USA.

Напомним, 38-летний швейцарец выиграл домашние соревнования в Базеле. В финальном матче он оказался сильнее австралийца Алекса де Минора — 6:2, 6:2. Для Роджера этот турнир стал 103-м в карьере.

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