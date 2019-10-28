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Свитолина начала защиту титула на Итоговом чемпионате победой над Плишковой

Свитолина начала защиту титула на Итоговом чемпионате победой над Плишковой
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче первого тура Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 7:6 (14:12), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.

Уроженец Одессы дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету Плишковой 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

В Пурпурной группе также сыграют канадка Бьянка Андрееску и румынка Симона Халеп.

Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.

Призовой фонд Итогового чемпионата WTA 2019 года в Шэньчжэне является рекордным в истории турнира — $ 14 млн.

Шэньчжэнь. Пурпурная группа
28 октября 2019, понедельник. 13:30 МСК
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 12 		4  
7 14 		6  
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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