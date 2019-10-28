Хачанов: у меня нет много времени, чтобы быть дома с ребёнком и женой

Российский теннисист Карен Хачанов поделился первыми впечатлениями от отцовства. Напомним, 14

сентября супруга Карена Вероника Шкляева родила сына.



«Быть отцом — это… Сложно описать словами. Тот день, когда я впервые увидел сына, стал самым

счастливыми в моей жизни.



Тем не менее я знаю, что сейчас мне нужно играть в теннис. У меня не так много времени, чтобы

быть дома с семьёй», — заявил Хачанов в интервью The New York Times.



В текущем сезоне 23-летний теннисист провёл 54 матча, в 29 из которых ему удалось одержать победу. На этой неделе ему предстоит защита чемпионского титула на «Мастерсе» в Париже (Франция). В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.