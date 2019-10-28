Хачанов: у меня нет много времени, чтобы быть дома с ребёнком и женой
Российский теннисист Карен Хачанов поделился первыми впечатлениями от отцовства. Напомним, 14
сентября супруга Карена Вероника Шкляева родила сына.
«Быть отцом — это… Сложно описать словами. Тот день, когда я впервые увидел сына, стал самым
счастливыми в моей жизни.
Тем не менее я знаю, что сейчас мне нужно играть в теннис. У меня не так много времени, чтобы
быть дома с семьёй», — заявил Хачанов в интервью The New York Times.
В текущем сезоне 23-летний теннисист провёл 54 матча, в 29 из которых ему удалось одержать победу. На этой неделе ему предстоит защита чемпионского титула на «Мастерсе» в Париже (Франция). В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.
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