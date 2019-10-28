Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хачанов: у меня нет много времени, чтобы быть дома с ребёнком и женой

Хачанов: у меня нет много времени, чтобы быть дома с ребёнком и женой
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов поделился первыми впечатлениями от отцовства. Напомним, 14
сентября супруга Карена Вероника Шкляева родила сына.

«Быть отцом — это… Сложно описать словами. Тот день, когда я впервые увидел сына, стал самым
счастливыми в моей жизни.

Тем не менее я знаю, что сейчас мне нужно играть в теннис. У меня не так много времени, чтобы
быть дома с семьёй», — заявил Хачанов в интервью The New York Times.

В текущем сезоне 23-летний теннисист провёл 54 матча, в 29 из которых ему удалось одержать победу. На этой неделе ему предстоит защита чемпионского титула на «Мастерсе» в Париже (Франция). В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019