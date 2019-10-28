Медведев сыграет на турнире в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев выступит в турнире категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды).
Своё участие в соревнованиях также подтвердили швейцарец Стэн Вавринка, француз Гаэль Монфис и Давид Гоффен из Бельгии.
На этой неделе Медведев стартует на турнире серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция). Во втором круге уроженец Москвы сыграет с американцем Сэмом Куэрри.
В 2019 году Даниил выиграл турниры в Софии (Болгария), Цинциннати (США), Санкт-Петербурге (Россия) и Шанхае (Китай), а также дошёл до финала Открытого чемпионата США, где в пяти партиях уступил представителю Испании Рафаэлю Надалю.
Медведев впервые в карьере квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 10 по 17 ноября. В рейтинге ATP россиянин занимает четвёртую строчку.
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