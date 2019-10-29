Павлюченкова сообщила о старте детского турнира, названного её именем

Россиянка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от старта детского теннисного турнира, который назван её именем.

«Сегодня стартовал детский турнир «Кубок Анастасии Павлюченковой». Перед этим мы провели мастер-класс, и я до сих пор под впечатлением. Надеюсь, удалось вдохновить ребят на победы в спорте и в жизни. И у меня впереди ещё много интересных проектов», — написала Павлюченкова в «Инстаграме».

На текущий момент Павлюченкова занимает 30-е место в рейтинге WTA. Она является первой ракеткой России.

Ранее Анастасия дошла до финала Кубка Кремля, который прошёл в Москве. В решающей встрече Павлюченкова в трёх сетах проиграла швейцарке Белинде Бенчич со счётом 6:3, 1:6, 1:6.

Запись доступна на странице Павлюченковой в «Инстаграме».