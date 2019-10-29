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Французский теннисист рассказал, как постарается победить Медведева в Париже

Французский теннисист рассказал, как постарается победить Медведева в Париже
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Жереми Шарди поделился ожиданиями от матча второго круга турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция) с россиянином Даниилом Медведевым.

«Сейчас он один из лучших игроков тура в плане физической готовности. Он провёл так много матчей подряд. Даниил играет отлично. С лета он проиграл не так много матчей. Знаю, что мне придётся тяжело. Этот матч станет прекрасным испытанием для меня.

Я определённо буду считаться андердогом. Однако я уже провёл здесь три отличных матча и терять мне нечего. Я постараюсь сыграть как можно лучше, буду рисковать и пробовать различные варианты на корте. Мы никогда не знаем, как всё может сложиться. Это хорошая черта спорта", — приводит слова Шарди ASAP Sports.

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