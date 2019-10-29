Джокович — о тренировке с Надалем: это было странно

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился впечатлениями от тренировки с испанцем Рафаэлем Надалем на «Мастерсе» в Париже (Франция). На минувшей неделе они провели выставочный матч в Нур-Султуне (Казахстан).

«Мне всё понравилось, если честно. Это было здорово, очень весело. Это было интенсивно, мы боролись, как вы можете себе представить, но вели себя уважительно. За пару дней до тренировки мы сыграли благотворительный матч в Казахстане. Нам пришлось провести какое-то время вместе. Конечно, мы являемся соперниками, но это не мешает проявлять уважение и хорошо друг к другу относиться. Наши команды также отлично ладят.



У меня всегда были такие отношения с Рафой. Несмотря на ход наших карьер и принципиальность противостояния, мы всегда друг друга уважали.

Тренировка с Рафой была очень необычной, потому что мы уже много лет не работали вместе. Это было странно. Обычно, если мы встречаемся на корте, то речь идёт о полуфинале или финале крупного турнира. А в этот раз мы просто тренировалось. Но всё равно интенсивность была, как в настоящем матче", — цитирует Джоковича ASAP Sports.