Медведев может обойти Федерера в рейтинге по итогам «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев в очередной раз за текущий сезон может обновить свою рекордную позицию в рейтинге АТР уже по итогам соревнований в Париже (Франция). Для того чтобы подняться с четвёртой строчки рейтинга на третью, ему необходимо выйти в финал соревнований категории «Мастерс».
В таком случае он обойдёт в табели о рангах швейцарского теннисиста Роджера Федерера, который снялся с турнира за день до его старта.
Напомним, в половине турнирной сетки Медведева находится первая ракетка мира Новак Джокович. Таким образом, за шаг до финала Даниил может встретиться с сербом, которого уже обыгрывал в этом году.
Действующим чемпионом турнира в Париже является соотечественник Даниила Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл именно Джоковича.
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