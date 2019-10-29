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Федерер: если мои дети захотят играть в теннис, я отдам их в Академию Надаля

Федерер: если мои дети захотят играть в теннис, я отдам их в Академию Надаля
Теннис / ATP 0

Третья ракетка мира из Швейцарии Роджер Федерер заявил о готовности отправить своих детей обучаться теннису в Академию Рафаэля Надаля.

«Конечно, у меня есть идеи на период жизни, который последует после моей карьеры. Хочу обучать детей.

Академия Рафы? Если однажды мои дети захотят поиграть в теннис, я обязательно отправлю их туда. То, что делает Рафа, уникально и важно», — цитирует Федерера Daily Express.

Напомним, на прошлой неделе 38-летний швейцарец выиграл свой 103-й трофей в карьере — в решающем матче соревнований в Базеле он обыграл Алекса де Минора из Австралии — 6:2, 6:2. До рекорда Джимми Коннорса Роджеру осталось шесть побед на соревнованиях АТР.

Также Федерер принял решение отказаться от участия в соревнованиях категории «Мастерс» в Париже (Франция).

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