Федерер: если мои дети захотят играть в теннис, я отдам их в Академию Надаля

Третья ракетка мира из Швейцарии Роджер Федерер заявил о готовности отправить своих детей обучаться теннису в Академию Рафаэля Надаля.



«Конечно, у меня есть идеи на период жизни, который последует после моей карьеры. Хочу обучать детей.



Академия Рафы? Если однажды мои дети захотят поиграть в теннис, я обязательно отправлю их туда. То, что делает Рафа, уникально и важно», — цитирует Федерера Daily Express.



Напомним, на прошлой неделе 38-летний швейцарец выиграл свой 103-й трофей в карьере — в решающем матче соревнований в Базеле он обыграл Алекса де Минора из Австралии — 6:2, 6:2. До рекорда Джимми Коннорса Роджеру осталось шесть побед на соревнованиях АТР.

Также Федерер принял решение отказаться от участия в соревнованиях категории «Мастерс» в Париже (Франция).