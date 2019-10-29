Медведев: делаю всё, чтобы заработать как можно больше денег

Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал о своём отношении к призовым в теннисе. В 2019 году 23-летний игрок заработал более $ 7 млн призовых.



«Если спортсмен много зарабатывает, значит, то, что он делает, востребовано болельщиками, прессой, телевидением. Другой вопрос – справедливо ли это?



Футболисты зарабатывают много, потому что у их вида спорта огромная аудитория. Но не игрок решает, сколько он получит. И конечно же, он не скажет: «Не, три миллиона – это слишком много, я возьму один, мне хватит». То же самое и с теннисом. Я делаю всё, чтобы заработать как можно больше, но не я решаю, сколько призовых мне положено», — цитирует Медведева L'Equipe.



На этой неделе уроженец Москвы выступает на «Мастерсе» в Париже, по итогам которого может обойти в рейтинге швейцарца Роджера Федерера.

Медведев — о трате денег: мне нравятся машины, но Bugatti за 3 млн не куплю