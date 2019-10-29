Осака снялась с Итогового чемпионата WTA

Японская теннисистка Наоми Осака приняла решение сняться с Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) из-за травмы плеча, сообщает WTA Insider. На старте соревнований двукратная победительница турниров «Большого шлема» одолела представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4.

Сегодня, 29 октября, Наоми должна была сыграть с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти. На Итоговом чемпионате WTA Осаку заменит голландка Кики Бертенс.

В Красной группе также выступает швейцарка Белинда Бенчич. Действующей чемпионкой является украинка Элина Свитолина. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.

Призовой фонд Итогового чемпионата WTA 2019 года в Шэньчжэне является рекордным в истории турнира — $ 14 млн.

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