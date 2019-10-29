Хачанов — о завершающемся сезоне: всё могло быть намного хуже

Вторая ракетка России Карен Хачанов накануне старта защиты чемпионского трофея в Париже оценил год, который прошёл с момента его триумфа в столице Франции.



«Конечно, здорово снова вернуться в Париж. Во многом для меня всё началось именно здесь — я начал играть лучше, можно сказать, на топ-уровне. Прошлогодний титул стал поворотным моментом. Я обыграл четырёх игроков из топ-10 подряд, взял титул и стал 11-й ракеткой мира. Да, определённо это был прорыв.



Начало этого года, возможно, стало не самым качественным, однако в целом сезон прошёл позитивно. Всегда ждёшь от себя чего-то сверхпрорывного, но могло быть и хуже. Нужно радоваться тому прогрессу, который есть», — цитирует Хачанова пресс-служба «Мастерса» в Париже.

Хачанов выиграл первый турнир серии «Мастерс» в карьере, обыграв Джоковича