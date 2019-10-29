Осака: я не так хотела закончить сезон

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала решение сняться с Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) из-за травмы плеча.

«Я расстроена в связи с тем, что вынуждена сняться с Итогового чемпионата. В Шэньчжэне проходит прекрасный турнир, это крупнейшее событие года в WTA. Я не так хотела завершить этот турнир и мой сезон. Буду ждать своего выздоровления и надеяться на возвращение в Шэньчжэнь в следующем году», — приводит слова Осаки официальный сайт тура.



На старте соревнований двукратная победительница турниров «Большого шлема» одолела представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4. На Итоговом чемпионате WTA Осаку, которая сегодня, 29 октября, должна была сыграть с австралийкой Эшли Барти, заменит голландка Кики Бертенс.



Осака снялась с Итогового чемпионата WTA

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