Джокович отреагировал на первый титул Маррея с 2017 года

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал победу британца Энди Маррея на турнире в Антверпене. В начале года двукратный олимпийский чемпион заявил о намерении завершить карьеру из-за хронической травмы бедра, но после операции возобновил выступления.

«Надеюсь, Энди вновь станет опасным соперником. Надеюсь, он опять сможет сражаться за первую строчку. Это пошло бы теннису на пользу. Мы знаем, чего он добился и продолжает добиваться.

Зная, через что ему пришлось пройти в последние три года, было очень приятно видеть, как он завоевал титул. Только он знает, с какими трудностями ему пришлось столкнуться в физическом и психологическом плане. Я желаю ему всего наилучшего», — цитирует Джоковича ASAP Sports.

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