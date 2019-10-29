11 теннисистов претендуют на два последних места на Итоговом турнире ATP

Сразу 11 теннисистов имеют теоретические шансы на квалификацию на Итоговый турнир АТР в Лондоне. Напомним, престижные соревнования пройдут в период с 10 по 17 ноября.
Среди претендентов на выступление в столице Великобритании: Александр Зверев (Германия), Роберто Баутиста-Агут (Испания), Маттео Берреттини (Италия), Фабио Фоньини (Италия), Давид Гоффен (Бельгия), Гаэль Монфис (Франция), Диего Шварцман (Аргентина), Карен Хачанов (Россия), Джон Иснер (США), Стэн Вавринка (Швейцария) и Алекс де Минор (Австралия).
Наиболее предпочтительные шансы на получение путёвки в Лондон имеют Зверев и Берреттини. Наименьшая вероятность на успех у де Минора, Иснера и Зверева.
Действующим чемпионом ATP Finals является Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша немец оказался сильнее серба Новака Джоковича.
- 29 октября 2019
-
14:32
-
13:11
-
12:09
-
11:16
-
10:52
-
10:35
-
10:21
-
10:21
-
10:05
-
10:05
-
09:11
-
08:50
-
08:20
-
08:07
-
00:21
-
00:13
- 28 октября 2019
-
23:57
-
23:45
-
20:59
-
19:57
-
18:34
-
17:20
-
16:38
-
15:42
-
15:35
-
15:16
-
14:57
-
14:23
-
14:11
-
13:50
-
13:46
-
13:12
-
12:44
-
12:31
-
12:27