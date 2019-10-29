11 теннисистов претендуют на два последних места на Итоговом турнире ATP

Сразу 11 теннисистов имеют теоретические шансы на квалификацию на Итоговый турнир АТР в Лондоне. Напомним, престижные соревнования пройдут в период с 10 по 17 ноября.



Среди претендентов на выступление в столице Великобритании: Александр Зверев (Германия), Роберто Баутиста-Агут (Испания), Маттео Берреттини (Италия), Фабио Фоньини (Италия), Давид Гоффен (Бельгия), Гаэль Монфис (Франция), Диего Шварцман (Аргентина), Карен Хачанов (Россия), Джон Иснер (США), Стэн Вавринка (Швейцария) и Алекс де Минор (Австралия).



Наиболее предпочтительные шансы на получение путёвки в Лондон имеют Зверев и Берреттини. Наименьшая вероятность на успех у де Минора, Иснера и Зверева.



Действующим чемпионом ATP Finals является Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша немец оказался сильнее серба Новака Джоковича.

Хачанов всё ещё может квалифицироваться на Итоговый турнир АТР