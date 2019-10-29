Бертенс, заменившая Осаку, одолела Барти на Итоговом чемпионате WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти в своём втором матче на Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай) проиграла представительнице Нидерландов Кики Бертенс со счётом 6:3, 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут.
Эшли 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 7 брейков.
Для Барти это первое поражение на групповом этапе. Кики, заменившая японку Наоми Осаку, одержала первую победу.
Во втором матче игрового дня в Красной группе встретятся чешка Петра Квитова и швейцарка Белинда Бенчич.
Действующей чемпионкой является украинка Элина Свитолина. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.
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