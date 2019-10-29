Осака: в этом сезоне я плакала гораздо чаще, нежели в предыдущем

Японская теннисистка Наоми Осака подвела итоги сезона, который завершился для неё вместе с сегодняшним снятием с Итогового турнира WTA в Шэньчжэне (Китай).



«Удивительно, но я думаю, что этот год получился лучшим, нежели прошлый, хотя в 2019-м я и плакала гораздо чаще. Думаю, что я усвоила этот урок: у тебя есть возможность изменить то, что с тобой происходит, хотя иногда и кажется, что это не так.



Больше всего я горжусь тем, что после Открытого чемпионата США смогла обозначить для себя определённые цели. Я могла бы с лёгкостью завершить сезон, но нет — я приехала в Азию и выиграла ряд турниров.



Худший турнир? Наверное, Уимблдон. Мне никогда не было так плохо в эмоциональном плане», — цитирует японку теннисный журналист Рим Абулейл в своём «твиттере».

Осака: я не так хотела закончить сезон