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Запасная WTA Finals Кенин: хочу сыграть, но никому из участниц не желаю зла

Запасная WTA Finals Кенин: хочу сыграть, но никому из участниц не желаю зла
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Софья Кенин порассуждала на тему возможного участия в Итоговом турнире WTA. Напомним, перед началом турнира она являлась второй запасной, однако после снятия с соревнований Наоми Осаки стала на шаг ближе к игре на кортах Шэньчжэня.

«Моя задача — это просто находиться здесь и быть на связи. Конечно, я сделаю всё возможное, если получу шанс. Сейчас же я просто отдыхаю — это как начало отпуска, просто нужно быть готовой к тому, чтобы выйти на корт в любой момент.

Я совсем не расстроюсь, если мне так и не удастся сыграть, но в целом удивительно, что я была второй запасной и так быстро стала первой.

Конечно, я надеюсь, что сыграю, но при этом ни в коем случае не желаю никому из других участниц ничего плохого. Осака? Уверена, что Итоговый турнир — это совсем не место, где она хотела получить травму. Желаю ей скорейшего выздоровления», — цитирует Кенин официальный сайт WTA.

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