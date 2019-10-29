Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хачанов не защитил титул на «Мастерсе» в Париже, проиграв во 2-м круге Штруффу

Хачанов не защитил титул на «Мастерсе» в Париже, проиграв во 2-м круге Штруффу
Теннис / ATP 0

Россиянин Карен Хачанов не смог преодолеть второй круг «Мастерса» в Париже (Франция). Уроженец Москвы в трёх сетах уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7. Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты.

В активе уроженца Москвы 2 реализованных брейк-пойнта из двух возможных. Его визави также сделал 2 брейка. Кроме того, оба теннисиста выполнили по 17 эйсов и совершили по 3 двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал Штруфф поборется с победителем матча Жо-Вильфрид Цонга (Франция, WC) — Маттео Берреттини (Италия, 10).

Хачанов выиграл турнир в 2018 году. В финале прошлогоднего розыгрыша он нанёс поражение первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4.

Париж. 2-й круг
29 октября 2019, вторник. 15:05 МСК
Карен Хачанов
8
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 5
7 7 		3 7
         
Ян-Леннард Штруфф
36
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019