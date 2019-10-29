Хачанов не защитил титул на «Мастерсе» в Париже, проиграв во 2-м круге Штруффу

Россиянин Карен Хачанов не смог преодолеть второй круг «Мастерса» в Париже (Франция). Уроженец Москвы в трёх сетах уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7. Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты.

В активе уроженца Москвы 2 реализованных брейк-пойнта из двух возможных. Его визави также сделал 2 брейка. Кроме того, оба теннисиста выполнили по 17 эйсов и совершили по 3 двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал Штруфф поборется с победителем матча Жо-Вильфрид Цонга (Франция, WC) — Маттео Берреттини (Италия, 10).

Хачанов выиграл турнир в 2018 году. В финале прошлогоднего розыгрыша он нанёс поражение первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4.