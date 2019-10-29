Поражение Хачанова в Париже не позволило ему отобраться на Итоговый турнир ATP
Российский теннисист Карен Хачанов пропустит Итоговый турнир ATP в этом году. Уроженец Москвы лишился шансов сыграть на нём после своего поражения во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция), где он в трёх сетах уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу — 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.
Для того, чтобы сыграть в Лондоне, 23-летнему россиянину необходимо было защитить чемпионский титул на турнире в Париже.
Напомним, на ATP Finals уже квалифицировались: Рафаэль Надаль (Испания), Новак Джокович (Сербия), Роджер Федерер (Швейцария), Даниил Медведев (Россия), Доминик Тим (Австрия) и Стефанос Циципас (Греция).
Итоговый чемпионат АТР пройдёт в период с 10 по 17 ноября в Лондоне (Великобритания). Действующим чемпионом турнира является немец Александр Зверев.
Читайте также
- 29 октября 2019
-
18:29
-
18:23
-
17:23
-
16:54
-
16:23
-
16:12
-
15:50
-
14:32
-
13:11
-
12:09
-
11:16
-
10:52
-
10:35
-
10:21
-
10:21
-
10:05
-
10:05
-
09:11
-
08:50
-
08:20
-
08:07
-
00:21
-
00:13
- 28 октября 2019
-
23:57
-
23:45
-
20:59
-
19:57
-
18:34
-
17:20
-
16:38
-
15:42
-
15:35
-
15:16
-
14:57
-
14:23
Партнерский контент