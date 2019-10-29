Поражение Хачанова в Париже не позволило ему отобраться на Итоговый турнир ATP

Российский теннисист Карен Хачанов пропустит Итоговый турнир ATP в этом году. Уроженец Москвы лишился шансов сыграть на нём после своего поражения во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция), где он в трёх сетах уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу — 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.

Для того, чтобы сыграть в Лондоне, 23-летнему россиянину необходимо было защитить чемпионский титул на турнире в Париже.

Напомним, на ATP Finals уже квалифицировались: Рафаэль Надаль (Испания), Новак Джокович (Сербия), Роджер Федерер (Швейцария), Даниил Медведев (Россия), Доминик Тим (Австрия) и Стефанос Циципас (Греция).

Итоговый чемпионат АТР пройдёт в период с 10 по 17 ноября в Лондоне (Великобритания). Действующим чемпионом турнира является немец Александр Зверев.