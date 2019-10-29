Хачанов по итогам «Мастерса» в Париже выпадет из топ-15 рейтинга ATP

Россиянин Карен Хачанов провалил старт на «Мастерсе» в Париже, проиграв во втором круге немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7. Уроженец Москвы не защитил 1000 очков, заработанных в 2018 году.
По итогам турнира Хачанов точно покинет топ-10 рейтинга ATP и окажется максимум на 16-й строчке. В зависимости от других результатов Карен может опуститься в табели о рангах ещё ниже.
В 2019 году Хачанов не выиграл ни одного титула, проиграв почти половину матчей — 25 из 52. Лишь на восьми турнирах россиянин проходил больше одного круга.
Ранее стало известно, что неудача Хачанова в Париже не позволила ему квалифицироваться на Итоговый турнир ATP. На этих соревнованиях точно выступят Рафаэль Надаль (Испания), Новак Джокович (Сербия), Роджер Федерер (Швейцария), Даниил Медведев (Россия), Доминик Тим (Австрия) и Стефанос Циципас (Греция).
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