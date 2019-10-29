Рублёв и Хачанов вышли в 1/8 финала «Мастерса» в Париже в парном разряде

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв в 1/16 финала «Мастерса» в Париже в парном разряде обыграли пакистанца Айсама-уль-Хак Куреши и грека Стефаноса Циципаса со счётом 3:6, 6:4, 10:5. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.



Россияне в ходе матча на двоих подали 5 эйсов и совершили 2 двойные ошибки. При этом Хачанов и Рублёв реализовали 3 брейк-пойнта из 8. На счету их соперников 1 эйс и 3 двойные ошибки. Циципас и Куреши реализовали 3 брейк-пойнта из 12.



Напомним, в одиночном разряде оба российских теннисиста выбыли из розыгрыша турнира. Хачанов во втором круге в трёх сетах уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7. Рублёв не смог преодолеть первый раунд «Мастерса» в Париже. В стартовом матче он уступил хозяину кортов Жо-Вильфриду Цонге со счётом 6:4, 5:7, 4:6.