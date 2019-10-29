Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже
На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований. Уроженец Москвы проиграл хозяину кортов Жереми Шарди со счётом 6:4, 2:6, 4:6. Спортсмены провели на корте 2 часа 7 минут.
В активе четвёртой ракетки мира 11 эйсов, 2 ошибки на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт из 15. Его визави не подавал навылет, совершил 2 двойные ошибки и сделал 3 брейка. В личных встречах француз повёл — 2-1.
За выход в четвертьфинал Шарди поспорит с победителем матча Кристьян Гарин (Чили) — Джон Иснер (США, 15).
Россиянин Карен Хачанов выиграл турнир в 2018 году. В финале прошлогоднего розыгрыша он нанёс поражение первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4.
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