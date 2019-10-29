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Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже

Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP 0

На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований. Уроженец Москвы проиграл хозяину кортов Жереми Шарди со счётом 6:4, 2:6, 4:6. Спортсмены провели на корте 2 часа 7 минут.

В активе четвёртой ракетки мира 11 эйсов, 2 ошибки на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт из 15. Его визави не подавал навылет, совершил 2 двойные ошибки и сделал 3 брейка. В личных встречах француз повёл — 2-1.

За выход в четвертьфинал Шарди поспорит с победителем матча Кристьян Гарин (Чили) — Джон Иснер (США, 15).

Россиянин Карен Хачанов выиграл турнир в 2018 году. В финале прошлогоднего розыгрыша он нанёс поражение первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4.

Париж. 2-й круг
29 октября 2019, вторник. 21:30 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
4 		6 6
         
Жереми Шарди
65
Франция
Жереми Шарди
Ж. Шарди
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