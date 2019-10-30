Шарди, обыграв Медведева, прервал серию из 10 поражений от игроков топ-10

Француз Жереми Шарди одержал волевую победу над россиянином Даниилом Медведевым во втором круге «Мастерса» в Париже — 4:6, 6:2, 6:4 и прервал свою 10-матчевую серию поражений от игроков, входящих в топ-10 мирового рейтинга.

Последний раз Шарди удалось сделать это в марте прошлого году на турнире в Майами. Тогда он в третьем круге обыграл болгарина Григора Димитрова (4) со счётом 6:4, 6:4.

32-летний Шарди по ходу встречи с Медведевым смог удержать 14 брейковых розыгрышей из 15. Это позволило ему впервые в карьере выйти в третий раунд домашнего «Мастерса».

В прошлом сезоне победителем турнира стал Карен Хачанов. В финале он нанёс поражение первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4. В этом году россиянин не смог защитить титул. Во втором круге уроженец Москвы в трёх сетах уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.