Шарди, обыграв Медведева, прервал серию из 10 поражений от игроков топ-10

Француз Жереми Шарди одержал волевую победу над россиянином Даниилом Медведевым во втором круге «Мастерса» в Париже — 4:6, 6:2, 6:4 и прервал свою 10-матчевую серию поражений от игроков, входящих в топ-10 мирового рейтинга.
Последний раз Шарди удалось сделать это в марте прошлого году на турнире в Майами. Тогда он в третьем круге обыграл болгарина Григора Димитрова (4) со счётом 6:4, 6:4.
32-летний Шарди по ходу встречи с Медведевым смог удержать 14 брейковых розыгрышей из 15. Это позволило ему впервые в карьере выйти в третий раунд домашнего «Мастерса».
В прошлом сезоне победителем турнира стал Карен Хачанов. В финале он нанёс поражение первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4. В этом году россиянин не смог защитить титул. Во втором круге уроженец Москвы в трёх сетах уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.
- 30 октября 2019
-
00:55
-
00:13
- 29 октября 2019
-
23:50
-
22:19
-
21:27
-
19:57
-
19:01
-
18:29
-
18:23
-
17:23
-
16:54
-
16:23
-
16:12
-
15:50
-
14:32
-
13:11
-
12:09
-
11:16
-
10:52
-
10:35
-
10:21
-
10:21
-
10:05
-
10:05
-
09:11
-
08:50
-
08:20
-
08:07
-
00:21
-
00:13
- 28 октября 2019
-
23:57
-
23:45
-
20:59
-
19:57
-
18:34