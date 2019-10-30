65-я ракетка мира прокомментировал сенсационную победу над Медведевым в Париже

65-я ракетка мира француз Жереми Шарди прокомментировал неожиданную победу над россиянином Даниилом Медведевым во втором круге «Мастерса» в Париже со счётом 4:6, 6:2, 6:4.

«Это прекрасная победа. Когда проводишь такой матч на центральном корте во Франции и побеждаешь, это дарит невероятные ощущения. Все усилия, которые я прикладываю каждый день, направлены на достижение подобных целей. Это великолепно. Я буду наслаждаться победой.

Когда играешь с соперником, который выступает на столь высоком уровне, нужно самому играть идеально. Я отлично сыграл на брейк-пойнтах. Соперника же такая ситуация расстраивает. Со мной такое уже случалось, приятно, что в этот раз я был по другую сторону.

Это последний турнир года. Я уже некоторое время демонстрирую хороший теннис. Я провёл ряд великолепных матчей, но и проигрывал в увлекательных сражениях. Здорово, что сегодня всё закончилось так", — цитирует Шарди официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Жереми поспорит с победителем матча Кристьян Гарин (Чили) — Джон Иснер (США).

Шарди, обыграв Медведева, прервал серию из 10 поражений от игроков топ-10