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Надаль рассказал, почему решил жениться

Надаль рассказал, почему решил жениться
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своей свадьбе, которая состоялась 19 октября на Мальорке. Его супругой стала Мария Франциска Перелло.

«День свадьбы получился великолепным для меня, моей жены и, думаю, для гостей, которые разделили с нами это особенное событие. Это был прекрасный праздник. Мы вместе уже 15 лет, так что в моей обычной жизни ничего не изменилось. Просто пришло время сделать это, поэтому мы всё устроили», — приводит слова Надаля официальный сайт тура.

Во втором круге «Мастерса» в Париже Рафаэль сыграет с французом Адрианом Маннарино.

«Я очень рад вернуться в Париж. Как все знают, это самый важный город в моей теннисной карьере. В этом не может быть сомнений, несмотря на то, что в „Берси“ я не выиграл ни одного титула», — сказал испанец.

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