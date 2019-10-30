L’Equipe — о поражении Медведева: Шарди сверг царя

Россиянин Даниил Медведев проиграл французу Жереми Шарди со счётом 6:4, 2:6, 4:6 во втором круге «Мастерса» в Париже и впервые за шесть турниров не смог дойти до финала соревнований, в которых принимал участие.

Напомним, последний раз уроженец Москвы проигрывал в финале US Open 2019, где его соперником был испанец Рафаэль Надаль.

После матча французское издание L'Equipe на своей странице в «Твиттере» написало: «Шарди сверг царя».

Ранее перед стартом «Мастерса» Медведев попал на обложку журнала, который вышел с заголовком «Царь родился».

В 2019 году Даниил выиграл турниры в Софии (Болгария), Цинциннати (США), Санкт-Петербурге (Россия) и Шанхае (Китай). На текущий момент россиянин является четвёртой ракеткой мира.

Шарди, обыграв Медведева, прервал серию из 10 поражений от игроков топ-10