Осака: это длилось недолго, но было приятно

Японская теннисистка Наоми Осака разместила пост в «Твиттере» после того, как снялась с Итогового турнира в Шэньчжэне (Китай) из-за травмы плеча.
«Шэньчжэнь, это длилось недолго, но было приятно», — подписала Осака фотографию.
На старте соревнований двукратная победительница турниров «Большого шлема» одолела представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4. Место Осаки в Красной группе заняла представительница Нидерландов Кики Бертенс.
Действующей чемпионкой является украинка Элина Свитолина. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс.
Призовой фонд Итогового чемпионата WTA 2019 года в Шэньчжэне является рекордным в истории турнира — $ 14 млн.
Запись доступна на странице Осаки в «Твиттере».
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