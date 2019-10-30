Осака: это длилось недолго, но было приятно

Японская теннисистка Наоми Осака разместила пост в «Твиттере» после того, как снялась с Итогового турнира в Шэньчжэне (Китай) из-за травмы плеча.

«Шэньчжэнь, это длилось недолго, но было приятно», — подписала Осака фотографию.

На старте соревнований двукратная победительница турниров «Большого шлема» одолела представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4. Место Осаки в Красной группе заняла представительница Нидерландов Кики Бертенс.

Действующей чемпионкой является украинка Элина Свитолина. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс.

Призовой фонд Итогового чемпионата WTA 2019 года в Шэньчжэне является рекордным в истории турнира — $ 14 млн.

Запись доступна на странице Осаки в «Твиттере».