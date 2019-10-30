49-я ракетка мира сообщил о проблемах со здоровьем

Испанский теннисист Фернандо Вердаско обратился к болельщикам после поражения от немца Александра Зверева со счётом 1:6, 3:6 во втором круге «Мастерса» в Париже.

«Прошу прощения за этот матч. Почему я так играл? У меня возникли проблемы со здоровьем. Думал, что снимусь, но я хотел не так закончить сезон. Старался изо всех сил, однако Саша был слишком хорош. Я просто хочу отдохнуть и восстановиться, а затем начну усердно работать, чтобы как можно лучше подготовиться к 2020 году», — написал Вердаско в «Инстаграме».

Россиянин Карен Хачанов выиграл турнир в 2018 году. В финале прошлогоднего розыгрыша он нанёс поражение первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4.

Запись доступна на странице Вердаско в «Инстаграме».