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Медведев объяснил своё сенсационное поражение от 65-й ракетки мира в Париже

Медведев объяснил своё сенсационное поражение от 6
Медведев объяснил своё сенсационное поражение от 65-й ракетки мира в Париже
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал неожиданное поражение в матче с 65-й ракеткой мира французом Жереми Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция) со счётом 6:4, 2:6, 4:6. Уроженец Москвы впервые с Уимблдона не смог дойти до финала турнира.

«На корте я не думал о своей победной серии. Я просто боялся проиграть. Ненавижу проигрывать. Но также я знаю, как могу играть. Иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь. Несмотря на поражение, я расцениваю это как опыт.

Жереми играл очень хорошо. Очень жаль, что я не смог победить, ведь у меня были шансы. Однако разница в том, что Шарди удалось использовать свои возможности, а мне нет", — приводит слова Медведева AFP.

За выход в четвертьфинал Жереми поспорит с победителем матча Кристьян Гарин (Чили) — Джон Иснер (США).

65-я ракетка мира прокомментировал сенсационную победу над Медведевым в Париже
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