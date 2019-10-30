С. Уильямс: когда нахожусь на корте, чувствую, что я лучшая в своём деле

38-летняя американская теннисистка Серена Уильямс ответила на вопрос, когда она намерена закончить карьеру.

«Люблю то, чем занимаюсь. Когда нахожусь на корте, чувствую, что я лучшая в своём деле. Знаю, что нужно для того, чтобы усердно работать. Когда я проснусь и у меня не будет этого ощущения, значит, следует начать делать что-то другое.

Я не была лучшим игроком, не была самой талантливой, самой высокой. Не нужно быть самой умной, самой богатой, чтобы перед вами открывались все двери. Важно настроиться на то, что ты будешь работать лучше всех и не позволишь ничему тебя остановить. Я не собираюсь сдаваться», — цитирует Уильямс Detroit News.

На сегодня 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» занимает в рейтинге WTA 9-е место.