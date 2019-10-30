Медведев поделился ожиданиями от своего дебюта на Итоговом чемпионате ATP
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об ожиданиях от Итогового чемпионата ATP, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 10 по 17 ноября. Вчера, 29 октября, уроженец Москвы неожиданно проиграл 65-й ракетке мира представителю Франции Жереми Шарди во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция) со счётом 6:4, 2:6, 4:6.
«Теперь у меня больше времени на подготовку к Итоговому чемпионату. Попасть туда было моей мечтой. На этом турнире может случиться всё что угодно. Зверев доказал это в прошлом году. Это будет отличный опыт», — приводит слова Медведева AFP.
В прошлогоднем финале Итогового чемпионата ATP немец Александр Зверев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3.
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