Федерер отказался от участия в ATP Cup

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер принял решение отказаться от участия в дебютном розыгрыше турнира ATP Cup, сообщает официальный сайт Федерации тенниса Австралии.
«С огромным сожалением я вынужден объявить, что не сыграю в дебютном розыгрыше ATP Cup. Когда я вошёл в состав участников в прошлом месяце, это стало непростым решением, потому что я был бы вынужден проводить меньше времени дома со своей семьёй и начало сезона вышло бы очень интенсивным. После обсуждения с семьёй и командой я решил, что дополнительные две недели дома пойдут на пользу моей семье и моей игре.
Мне очень больно, что я не стану частью нового увлекательного турнира, но это правильное решение, если я хочу выступать дольше. Я прошу прощения за неудобства и разочарование в связи с моим отказом. Надеюсь, болельщики поймут его. Австралийским поклонникам могу сказать, что с нетерпением буду ждать встречи на Australian Open. Я буду свеж и полон сил", — сказал Федерер.
Первый розыгрыш ATP Cup пройдёт в трёх австралийских городах — Сиднее, Брисбене и Перте — с 3 по 12 января.
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