Соболенко и Мертенс одержали первую победу на Итоговом чемпионате WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Бельгии Элисе Мертенс в матче второго тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) в парном разряде обыграли Чань Латишу и Чань Хаочин из Китайского Тайбэя со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.

Арина и Элисе 4 раза подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

В первом туре Соболенко и Мертенс уступили немке Анне-Лене Грёнефельд и голландке Деми Схурс. Чань Латиша и Чань Хаочин проиграли действующим чемпионкам француженке Кристине Младенович и венгерке Тиме Бабош. Турнир завершится 3 ноября.