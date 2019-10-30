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Соболенко и Мертенс одержали первую победу на Итоговом чемпионате WTA

Соболенко и Мертенс одержали первую победу на Итоговом чемпионате WTA
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Бельгии Элисе Мертенс в матче второго тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) в парном разряде обыграли Чань Латишу и Чань Хаочин из Китайского Тайбэя со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.

Арина и Элисе 4 раза подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

В первом туре Соболенко и Мертенс уступили немке Анне-Лене Грёнефельд и голландке Деми Схурс. Чань Латиша и Чань Хаочин проиграли действующим чемпионкам француженке Кристине Младенович и венгерке Тиме Бабош. Турнир завершится 3 ноября.

Шэньчжэнь — парный разряд. Красная группа
30 октября 2019, среда. 11:00 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
Э. Мертенс А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		4  
         
Чань Латиша
Китайский Тайбэй
Чань Латиша
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Ч. Латиша Ч. Хаочин
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