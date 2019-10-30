Сборная Швейцарии из-за отказа Федерера исключена из состава участников ATP Cup

Сборная Швейцарии была исключена из состава участников дебютного розыгрыша турнира ATP Cup из-за решения первой ракетки страны Роджера Федерера сняться с соревнований, сообщает официальный сайт Федерации тенниса Австралии.



«По правилам ATP, если игрок номер 1 страны, попавший в состав участников в первой заявке, снимается до окончания срока второй заявки, то команда исключается из списка топ-18», — говорится в сообщении.

Сборная Швейцарии могла остаться в числе участников, если бы рейтинг заявленного игрока под номером 2 был достаточно высок, однако в заявке вторым значился Генри Лааксонен, который на тот момент был лишь 110-м в рейтинге.

Швейцарцы должны были сыграть в группе C с командами Бельгии, Великобритании и ещё одной сборной. Таким образом, вакантными стали шесть мест на турнире, который пройдёт в трёх австралийских городах — Сиднее, Брисбене и Перте — в период с 3 по 12 января.