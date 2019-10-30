Шарапова сыграет на выставочном турнире в Австралии
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова и чемпионка Australian Open-2018 датчанка Каролина Возняцки вошли в состав участниц выставочного турнира в Куйонге (пригород Мельбурна, Австралия), который состоится 14-16 января 2020 года, сообщает Sport Business.
Этот турнир традиционно проводится за неделю до первого в году турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии. Полный состав участников станет известен в ближайшие недели.
Мария после разгромного поражения от американки Серены Уильямс в первом круге US Open не принимала участия в турнирах. В текущем сезоне уроженка Нягани провела 15 матчей, в которых сумела одержать восемь побед. Из последних 10 матчей она сумела выиграть лишь три.
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