Экс четвёртая ракетка мира оценил шансы Федерера побить рекорд Коннорса

Полуфиналист Открытого чемпионата Австралии 2006 года, бывшая четвёртая ракетка мира немец Николас Кифер оценил выступление 20-кратного чемпиона мэйджоров, 38-летнего швейцарца Роджера Федерера в сезоне. Третий номер мирового рейтинга в 2019 году выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле.

«Роджер выиграл достаточно турниров „Большого шлема“, так что не думаю, что он будет разочарован отсутствием титулов на мэйджорах в этом году. Он знает, на что способен в своём возрасте. Думаю, он может быть доволен», — цитирует Кифера Sky Sports.

Николас также оценил шансы Федерера побить рекорд американца Джимми Коннорса по количеству титулов за карьеру. Коннорс выиграл 109 турниров, на счету Федерера пока 103.

«Роджер в 10-й раз выиграл домашний турнир в Базеле. Это потрясающее достижение. Он приближается к Коннорсу. В матчах до победы в двух сетах Федерер всё ещё великолепен. Думаю, он продолжит выигрывать такие турниры. У него прекрасный шанс превзойти Коннорса, потому что он здоров и находится в отличной форме. Я надеюсь, что он будет играть на высочайшем уровне в последние пару лет своей карьеры», — сказал Кифер.

Федерер отказался от участия в ATP Cup