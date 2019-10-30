Хачанов и Рублёв по-разному отреагировали на волну от болельщиков

На «Мастерсе» в Париже (Франция) во время матча в парном разряде с участием Карена Хачанова и Андрея Рублёва болельщики решили запустить волну. Российские теннисисты по-разному отреагировали на это. Рублёв продолжил просто сидеть в кресле, а Хачанов поддержал публику и подыграл зрителям.

Видео эпизода доступно на «Чемпионате».

Ранее Хачанов и Рублёв в 1/16 финала «Мастерса» в Париже в парном разряде обыграли пакистанца Айсама-уль-Хак Куреши и грека Стефаноса Циципаса со счётом 3:6, 6:4, 10:5.

В одиночном разряде оба российских теннисиста выбыли из розыгрыша турнира. Хачанов во втором круге в трёх сетах уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7. Рублёв не смог преодолеть первый раунд «Мастерса» в Париже. В стартовом матче он уступил хозяину кортов Жо-Вильфриду Цонге со счётом 6:4, 5:7, 4:6.