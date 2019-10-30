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Свитолина победила Халеп и стала первой полуфиналисткой Итогового чемпионата WTA

Свитолина победила Халеп и стала первой полуфиналисткой Итогового чемпионата WTA
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче второго тура Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) обыграла представительницу Румынии Симону Халеп со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

Уроженка Одессы 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Халеп 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

В первом туре Элина победила чешку Каролину Плишкову, а Симона оказалась сильнее канадки Бьянки Андрееску. Свитолина благодаря двум победам в двух сетах обеспечила себе место в полуфинале.

Элина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.

Призовой фонд Итогового чемпионата WTA 2019 года в Шэньчжэне является рекордным в истории турнира — $ 14 млн.

Шэньчжэнь. Пурпурная группа
30 октября 2019, среда. 13:30 МСК
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3  
7 		6  
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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