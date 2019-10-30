Свитолина победила Халеп и стала первой полуфиналисткой Итогового чемпионата WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче второго тура Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) обыграла представительницу Румынии Симону Халеп со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.
Уроженка Одессы 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Халеп 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.
В первом туре Элина победила чешку Каролину Плишкову, а Симона оказалась сильнее канадки Бьянки Андрееску. Свитолина благодаря двум победам в двух сетах обеспечила себе место в полуфинале.
Элина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.
Призовой фонд Итогового чемпионата WTA 2019 года в Шэньчжэне является рекордным в истории турнира — $ 14 млн.
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