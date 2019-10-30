Шарапова завершит год выступлением на Гавайях
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в выставочном турнире Hawaii Open, который пройдёт в пригороде Гонолулу (Гавайи, США) с 26 по 28 декабря 2019 года, сообщает официальный сайт соревнований.
«Выступление на Hawaii Open — отличный способ подготовиться к соревнованиям в Австралии, которые начнутся вскоре. Я буду очень рада сыграть, исследовать этот прекрасный остров и встретиться с болельщиками», — сказала россиянка.
В состав участниц соревнований также вошли чемпионка US Open 2019 года канадка Бьянка Андрееску и трёхкратная чемпионка мэйджоров немка Анжелика Кербер. В нынешнем сезоне бывшая первая ракетка мира Шарапова не выиграла ни одного турнира.
Шарапова сыграет на выставочном турнире в Австралии
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