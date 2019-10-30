Халеп: в конце года тяжело играть на таких кортах, как в Шэньчжэне

Румынская теннисистка Симона Халеп после поражения в матче второго тура Итогового турнира WTA в Шэньчжэне (Китай), где она уступила представительнице Украины Элине Свитолиной со счётом 5:7, 3:6, призналась, что ей тяжело играть на таком медленном покрытии.
«Мы все устали после длинного сезона. А на этом покрытии приходится прикладывать дополнительные усилия для ударов и труднее брать очки. Но что есть, то есть. Я не собираюсь жаловаться», — приводит слова Халеп журналистка Рим Абуллель в «Твиттере».
В первом туре Элина победила чешку Каролину Плишкову, а Симона оказалась сильнее канадки Бьянки Андрееску. Свитолина благодаря двум победам в двух сетах обеспечила себе место в полуфинале.
Элина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.
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