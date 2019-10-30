Циципас обыграл Фритца и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Париже

Греческий теннисист Стефанос Циципас во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция) обыграл представителя США Тейлора Фритца со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.

В ходе матча Циципас совершил 13 эйсов и допустил одну двойную ошибку. При этом греческий теннисист реализовал 1 брейк-пойнт из 2. Визави 5 раз подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Однако у Фритца даже не было шансов взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал Циципас поборется с победителем матча Роберто Баутиста-Агут (Испания, 10) — Алекс де Минор (Австралия, 18). Напомним, что грек уже гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP.



В прошлом сезоне победителем турнира в Париже стал Карен Хачанов. В финале он нанёс поражение первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4. В этом году россиянин не смог защитить титул. Во втором круге уроженец Москвы в трёх сетах уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.